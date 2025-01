Od obale do Predalp bo pretežno oblačno vreme; pojavljale se bodo gostejše meglice in na vzhodnem pasu bo možno rosenje, nad okoli 1000 m bo rahlo snežilo. V višjih legah se bo ničta izoterma dvignila do nadmorske višine okoli 1500 m.

Jutri bo pretežno oblačno, v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo.