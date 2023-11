V hribovitem svetu bo večinoma oblačno, na nižini in na obali pa bo spremenljivo do rahlo oblačno. Od večera dalje bodo možne plohe na Krasu in na Tržaškem. Ob obali bo pihal šibek do zmeren jugozahodni veter.

Jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Popoldne in zvečer je predvsem na zahodu možna kakšna kratkotrajna ploha. Dopoldne bo po nižinah megleno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA