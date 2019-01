Ponedeljek, 7. januarja 2019

Nad zahodno in deloma južno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja so nad vzhodno Evropo in vzhodnim Sredozemljem. Nad naše kraje bo danes v višinah prehodno pritekal nekoliko toplejši zrak.

Po nižinah in ob morju bo prevladovalo oblačno vreme; na vzhodu bodo možne rahle padavine. V hribih bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Dopoldne bo na obali še pihala šibka burja. Ponoči bodo ponekod možne meglice.

Pretežno oblačno bo, občasno bo ponekod naletaval sneg.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER