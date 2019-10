Zjutraj bo v nižinah in ob obali sprva oblačno, nato pa se bo po vsej deželi razjasnilo. Zapihala bo šibka burja. Proti večeru se bo ponovno pooblačilo.

Zmerno bo do pretežno oblačno, več sončnega vremena bo na zahodu. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v severni in vzhodni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER