Ponedeljek, 8. februarja 2021

Dopoldne bo oblačno z zmernimi do znatnimi padavinami, možne bodo tudi plohe in posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 600-800 m. Popoldne se bodo v hribih lahko še pojavljale občasne padavine, po nižinah in ob morju pa se bo delno razjasnilo. Ob morju bo zapihal zmeren jugozahodnik.

Spremenljivo do do pretežno oblačno, občasno bo ponekod še deževalo. Jugozahodnik bo čez dan povsod ponehal.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER