Ponedeljek, 8.novembra 2021

Napoved je delno negotova. Kaže na bolj oblačno vreme z zmernimi padavinami. Meja sneženja bo na 2000 m, nato se bo v Predalpah spustila do 1400 m, v Alpah pa do 1000 m.Na obalnem območju bo pihala okrepljena do močna burja, po nižinah zmeren severnik, ki pa bo okrepljene jakosti v visokogorju.

Jutri bo oblačno, občasno bo deževalo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1000 m nadmorske višine. Popoldne bodo padavine oslabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem bo zjutraj spet zapihala burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER