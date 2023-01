Ponedeljek, 9. januarja 2023

Na vzhodnem pasu bo prevladovalo oblačno vreme z bolj obilnimi padavinami. Na zahodu bo oblačno in padavine bodo zmernejše. V predalpskem pasu nad okoli 1500 m bo rahlo do zmerno snežilo; v notranjosti bo občasno lahko snežilo tudi nižje.

Vreme bo oblačno in deževno, predvsem v južni Sloveniji bo možna tudi kakšna nevihta. Sprva bo v Prekmurju in na Štajerskem pihal južni veter, ob morju jugo, ki bo dopoldne ponehal. Meja sneženja bo med 1200 in 1600 m nadmorske višine. Popoldne bo prehodno zapihal severni veter, na Primorskem burja, meja sneženja pa se bo spuščala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA