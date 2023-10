Ponedeljek, 9. oktobra 2023

Jutri bo jasno do rahlo oblačno. Pojavljala se bo visoka in tanka koprenasta oblačnost. Ponoči in dopoldne bo na obalnem območju in na vzhodnem pasu pihala zmerna burja, ki bo lahko prehodno močnejša na Tržaškem. Pihali bodo krajevni vetrovi. Dopoldne se bo po kotlinah trbiškega območja lahko pojavljala megla.

V noči bodo predvsem v severni Sloveniji prehodno možne manjše krajevne padavine. Čez dan se bo delno razjasnilo, nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA