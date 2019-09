Ponedeljek, 9. septembra 2019

Ponoči in proti jutru bo lahko še nekaj padavin na obali, nato se bo postopoma razjasnilo; možno bo sicer še nekaj spremenljive oblačnosti in predvsem v predalpskem pasu,v Predalpah in lokalno na Kraški planoti bodo popoldne spet možne krajevne plohe. Ob morju bodo pihali lokalni vetrovi. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 2400 m.

Jutri dopoldne bodo krajevne padavine povsod ponehale, čez dan se bo od zahoda jasnilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER