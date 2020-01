Sobota, 1. februarja 2020

Od obale do predalpskega pasu, ki gleda proti nižini se bo pojavljalo oblačno vreme z meglicami ali meglo. Na vzhodnem pasu se bo pojavljalo rosenje ali rahel dež. V Alpah in v notranjosti Predalp bo prevladovalo lepo vreme, zlasti v visokogorju. Ponoči bo v alpskih kotlinah in dolinah prišlo do temperaturne inverzije. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 m.

V zahodnih in osrednjih krajih bo oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo še pihal zahodni do jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER