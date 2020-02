Sobota, 1. februarja 2020

Od obale do predalpskega pasu v neposredni bližini nižine se bodo pojavljale meglice ali megla. Na vzhodnem pasu in ob morju se bo pojavljalo rosenje ali rahel dež. V Alpah in v notranjih predelih bo vreme lepše, zlasti v visokogorju. Po kotlinah se bodo pojavljale temperaturne inverzije.

V zahodnih, osrednjih in južnih krajih pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo večinoma sončno. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do 0, drugod od 1 do 8, najvišje dnevne od 8 do 13, na vzhodu do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER