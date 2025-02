Sobota, 1. februarja 2025

Dopoldne bo oblačno vreme. V nižinskem pasu bo v glavnem rahlo deževalo, v hribih nad okoli 1000-1200 m pa rahlo snežilo, prehodno lahko nižje do 700 m na območju Trbiža. Čez dan se bo na obalnem območju oblačnost trgala. Pihala bo zmerna burja.

Pretežno oblačno bo, rahle padavine bodo dopoldne postopno ponehale. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.