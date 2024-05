Na obali in na nižini bo rahlo oblačno do spremenljivo, v gorskem svetu pa spremenljivo oblačno. V popoldanskih urah bodo v gorah nastajale krajevne plohe in nevihte.

Jutri bo sončno, zjutraj ponekod megleno. V severnih krajih bodo popoldne možne posamezne plohe. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.