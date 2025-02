V gorskem svetu bo prevladovalo oblačno vreme s prisotnostjo rahlih padavin in sneženjem na približno 700-900 m. V nižinah in ob obali bo jasno do oblačno nebo. V Trstu bo zapihala burja.

Jutri kaže na oblačno vreme, možne bodo rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 700 m. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.