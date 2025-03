V višjih legah bo pretežno oblačno, v nižinah in ob obali pa spremenljivo oblačno. Pihala bo zmerna burja, od popoldneva do večera tudi z močnejšimi sunki.

Danes bo oblačno. Pojavljale se bodo rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 m. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer še nekoliko okrepila.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj C.