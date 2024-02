Sobota, 10. februarja 2024

Oblačno bo z občasnimi zmernimi padavinami po nižinah in obali, na drugih območjih pa bodo padavine obilne. V Predalpah bo močno snežilo nad 1600-1900 m, v Alpah pa na 1300-1600 m, na obali bo predvsem dopoldne pihal zmeren do močan jugo. Med Lignanom in Gradežem bodo možne nevihte. V višjih legah bo pihal zmeren veter južnih smeri.

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na zahodu, na severovzhodu bo večji del dneva še suho. Še bo pihal južni do jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 4 do 13, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj C. Padavine se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.