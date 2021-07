V nižinskem pasu in na obali bo jasno, v hribih pa zmerno oblačno do spremenljivo. Na obalnem območju bo sprva pihala zmerna burja, ki bo predvsem na zahodu popoldne oslabela in zapihal bo zmorec.

Jutri bo povečini sončno, v notranjosti občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, drugod pa severovzhodni veter. Nekoliko se bo osvežilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER