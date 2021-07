Sobota, 10. julija 2021

V nižinskem pasu in na obali bo jasno, v hribih rahlo oblačno, le krajevno bo bolj spremenljivo popoldne. Na obalnem območju bo sprva pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela zlasti na zahodu in nato bo zapihal zmorec.

Pretežno jasno bo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod šibak veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, v krajih z burjo okoli 23, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER