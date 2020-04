V nižinskem pasu in na obali bo jasno do rahlo oblačno. V hribovitem svetu bo popoldne zmerno oblačno do občasno bolj spremenljivo. Pihali bodo vetrovi krajevnega značaja.

Jutri bo sončno, le občasno ponekod zmerno oblačno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER