Sobota, 11. aprila 2020

Nad zahodno in srednjo Evropo ter osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih vetrovih zadržuje topel in suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme le zaradi kratkotrajne povečane oblačnosti. Vetrovi bodo šibki in krajevnega značaja.

Danes bo sončno, občasno ponekod zmerno oblačno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER