Sobota, 11. decembra 2021

Vremenska fronta se je pomaknila nad vzhodni Balkan. Nad naše kraje z južnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. V Trstu bo dopoldne pihala močna burja, ki bo zmernejša popoldne. V visokogorju bodo pihali vetrovi okrepljene jakosti. Dopoldne bo možna nizka oblačnost na Trbiškem, čez dan pa se bo zjasnilo.

Delno jasno bo, več oblačnosti bo občasno na vzhodu in jugu Slovenije. Po nižinah v notranjosti bo dopoldne megla. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, na vzhodu in severu države pa severnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER