Jasno do rahlo oblačno bo. V visokogorju bodo pihali vetrovi okrepljene jakosti. Na obalnem območju bo pihal severovzhodnik. V Alpskih in Predalpskih dolinah in kotlinah bo ponoči mrzlo.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na severu tudi delno jasno. Po nekaterih nižinah bo predvsem dopoldne megla. Ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER