Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severovzhoda suh in postopno manj hladen zrak.

Zmerno do spremenljivo bo zaradi visoke oblačnosti. Nekoliko topleje bo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -13 do -6, ob morju okoli -3, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA