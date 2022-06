Sobota, 11. junija 2022

Prevladovalo bo jasno vreme, le na vzhodnem pasu bo zjutraj lahko še nekaj ostankov oblačnosti. V nižinskem pasu bo popoldne vroče, v hribovitem svetu bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Ob morju bo dopoldne sprva pihal burin, popoldne pa bo zapihal zmorec.

Danes bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj plitve kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.

Jutranje temperature bodo od 8 do 16, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA