Sobota, 11. maja 2024

Jasno do zmerno oblačno bo; pojavljali se bodo visoki in tanki koprenasti oblaki. V hribovitem svetu bo popoldne več spremenljive oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Sončno bo z nekaj koprenaste in plitve kopaste oblačnosti. V notranjosti Slovenije bo pihal šibak veter vzhodne do južne smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.