Sobota, 11. marca 2023

Povsod po deželi bo prevladovala zmerna oblačnost. V visokogorju bo pihal zmeren severni veter, možni pa bodo tudi bolj okrepljeni sunki. Pozno popoldne bo na obalnem območju in v vzhodni nižini zapihala zmerna burja. Dnevne temperature bodo sorazmerno visoke.

Sprva bo še pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Zapihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah okoli -4, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA