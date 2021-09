Nad vzhodno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in topel zrak.

Pretežno jasno bo, možna bo le občasna tanka in visoka koprenasta oblačnost, pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju do 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER