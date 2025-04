Sobota, 12. aprila 2025

Območje visokega zračnega tlaka je nad Britanskim otočjem, srednjo Evropo in osrednjim Sredozemljem. Z vetrovi severnih in zahodnih smeri k nam doteka precej suh in toplejši zrak.

Zjutraj bo pretežno oblačno, popoldne se bo oblačnost še večala. Prišlo bo do temperaturne inverzije. Ničta izoterma bo na nadmorski višini 3000 m. Pihal bo veter z morja.

Danes bo sončno, popoldne bo pihal veter južnih in zahodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj C.