Sobota, 12. avgusta 2023

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah s severnim vetrom k nam doteka toplejši in bolj suh zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Predvsem v nižinskem pasu bo postopoma topleje in tudi nekoliko soparno.

Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih nižinah bo jutro kratek čas megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA