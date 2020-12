Sobota, 12. decembra 2020

Ciklonsko območje nad Sredozemljem slabi. Zahodno Evropo je dosegla nova vremenska motnja, ki se počasi bliža Alpam. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje precej vlažen zrak.

Prevladovalo bo oblačno vreme; padavine bodo malo verjetne in v glavnem rahle. V hribih bo nad okoli 800 m lahko rahlo snežilo. Od popoldneva ali večera bo na obali zapihala zmerna burja.

Oblačno bo, a povečini suho vreme.

Jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 11 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER