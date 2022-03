Sobota, 12. marca 2022

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme; le zjutraj bo lahko še nekaj več oblačnosti v hribih. Ob morju bo pihala zmerna burja. Čez dan bodo povsod pihali šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo še zimske.

Danes bo jasno. Pihal bo vzhodni veter, v Vipavski dolini in na Krasu pa šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -5, na Primorskem od -4 do 1, najvišje dnevne od 5 do 8, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER