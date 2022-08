Sobota, 13. avgusta 2022

Nad severno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodnimi Alpami in severnim Sredozemljem se v višinah zadržuje jedro hladnega zraka. Z vzhodnikom k nam priteka nekoliko bolj vlažen in v višinah precej hladen zrak.

Ponoči in zjutraj bo lahko še nekaj oblačnosti z rahlimi krajevnimi padavinami. Čez dan bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Na vzhodnem pasu ni povsem izključena kakšna popoldanska ploha. Ob morju bo zjutraj pihala šibka burja, čez dan pa od morja rahel veter.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo bolj verjetne v vzhodni polovici države. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 20 do 23, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA