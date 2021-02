Sobota, 13. februarja 2021

Jasno bo in zelo mrzlo vreme. Povsod po deželi bo zmrzovalo. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinskem pasu in na obali le malo nad lediščem. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obalnem območju pa okrepljena do močna in zelo mrzla.

Sprva bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala spremenljiva oblačnost, ki jo bo več na vzhodu Slovenije. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod po državi pa bo pihal severovzhodnik.

Najvišje dnevne temperature bodo od -6 do -1, na Primorskem okoli 2 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER