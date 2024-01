Sobota, 13. januarja 2024

Naši kraji ležijo na obrobju obsežnega območja visokega zračnega tlaka s središčem nad Irsko in Britanskim otočjem. V višinah priteka k nam od severa spet nekoliko hladnejši zrak.

Pretežno jasno bo. Jutro bo še mrzlo s temperaturami pod lediščem, na širšem območju bo zmrzovalo.

Jasno bo, popoldne se bo predvsem ob morju začelo od zahoda oblačiti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla.

Jutranje temperature bodo od -10 do -5, ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.