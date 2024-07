Ob obali bo rahlo pooblačeno, v hribih pa spremenljivo ali oblačno vreme. Manj vroče bo.

Delno jasno bo, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.