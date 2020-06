Sobota, 13. junija 2020

Nad severnim Sredozemljem je prehodno nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam toplejši in bolj suh zrak.

Ob morju in na območju Alp bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme; v nižinskem in v predalpskem pasu se bo pojavljala spremenljiva oblačnost ob prisotnosti bolj nizkih oblakov. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Topleje bo. V Predalpah ni povsem izključen kratkotrajen dež, zlasti popoldne.

Pretežno jasno bo, le v Posočju občasno bolj oblačno. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER