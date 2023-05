Sobota, 13. maja 2023

Nad Sredozemljem je ciklonsko območje. Nad našimi kraji se zadržuje razmeroma hladen, vlažen in nestabilen zrak.

Danes bo pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan se bo oblačnost trgala, več bo spremenljivosti. Na obalnem območju bo tudi več sončnega vremena a bodo vsekakor še možne plohe in kakšna nevihta, zlasti v zgornji ravnini in v hribovitem svetu.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA