Pretežno oblačno bo z možnimi padavinami, ki bodo v glavnem šibke in bolj verjetne v drugem delu dneva zlasti na zahodu. Pojavljale se bodo meglice, lahko gostejše.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo.

Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER