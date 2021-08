Na vseh območjih bo pretežno jasno. Popoldne se bo v hribih delno pooblačilo, možne bodo krajevne nevihte, zlasti v notranjih predelih. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Še bo vroče in tudi soparno; tudi nočne temperature bodo visoke, zlasti v priobalnem pasu.

Jutri bo sončno in vroče, popoldanske temperature bodo med 30 in 36 stopinj C. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER