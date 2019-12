Sobota, 14. decembra 2019

Prevladovala bo zmerna oblačnost; v hribovitem svetu bo dopoldne spremenljivo, na območju Trbiža in v Valcellini se bo pojavljala megla ali nizka oblačnost. Predvsem v krajih s snežno odejo bodo ponoči in zjutraj tla verjetno poledenela.

Danes bo precej jasno, po nekaterih kotlinah se bo megla zadrževala ves dan.

Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo okoli 0, drugod od 2 do 6, na Goriškem in ob morju od 9 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER