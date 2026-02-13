Sobota, 14. februarja 2026

Jutri bo pretežno oblačno. Možne bodo padavine, ki bodo lahko zmerne oz. znatne, zlasti na zahodu. Pihala bo burja, ki se bo na Tržaškem zvečer nekloliko okrepila.

Jutri bo spet oblačno, padavine se bodo od zahoda širile v notranjost, na severovzhod šele zvečer. Na Primorskem bo dopoldne zapihala šibka burja, ki se bo popoldne nekoliko okrepila, v notranjosti bo popoldne zapihal severni do severovzhodni veter. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 900 in 1300 m, do večera se bo nekoliko spustila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.