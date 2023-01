Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme; v nižinskem pasu bo lahko zmrzovalo. Tekom dneva bo od zahoda oblačnost postopoma naraščala. Ponoči se bodo predvsem v zahodni nižini pojavljale meglice.

Sprva bo pretežno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo precej koprenaste oblačnosti.

Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA