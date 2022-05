Vreme bo nestanovitno; v nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo, več oblačnosti bo v hribih. Precej verjetne bodo plohe in nevihte, lahko že v dopoldanskem času. Ob morju bo lahko zapihal vzhodnik do severovzhodnik.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne padavine, popoldne tudi plohe in posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA