Sobota, 14. marca 2020

Prevladovalo bo oblačno vreme z rahlimi razpršenimi in občasnimi padavinami. Možno bo sneženje v gorah, nad 700 m nadmorske višine. Ob morju in po nižinah bo pihala zmerna burja, močna pa na območju Trsta.

Pretežno oblačno bo. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa se bodo od zahoda razširile padavine, ki ne bodo dosegle Prekmurja in dela Štajerske. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 500 in 800 m. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa predvsem sredi dneva in popoldne severovzhodnik.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do okoli 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER