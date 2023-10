Sobota, 14. oktobra 2023

Nad srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severnim Atlantikom in severno Evropo pa ciklon. Vremenske fronte so še precej oddaljene od nas. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka topel in pri tleh bolj vlažen zrak.

Na obalnem območju bo prevladovalo spremenljivo vreme, v nižinskem pasu in v hribovitem svetu bo pretežno oblačno a dopoldne bo v visokogorju sprva le delno oblačno vreme. Tekom dneva se bodo pričele pojavljati rahle padavine, ki se bodo zvečer nekoliko okrepile zlasti na vzhodnem pasu dežele. Ponoči in do jutra se bodo zlasti na zahodu pojavljale meglice ali megla. Na obalnem območju bo pihal zmeren južni veter.

Danes bo v zahodni, občasno tudi v osrednji Sloveniji, zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribih severne Primorske in na območju zahodnih in južnih Julijskih Alp bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo precej jasno, megla bo možna dopoldne le kje v zatišnih legah. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 10, najvišje dnevne 20 do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA