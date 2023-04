Sobota, 15. aprila 2023

Vremenska fronta se je pomaknila nad kraje vzhodno od nas. Nad Italijo in Jadranom pa v višinah še vztraja odcepljeno jedro hladnega zraka.

Pretežno oblačno bo. Ponekod bo možen rahel dež; popoldne lahko tudi kakšna ploha ali posamezna nevihta. Pihal bo zmeren jugo, zvečer pa bo zapihala zmerna burja. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000-1200 m.

Pretežno oblačno bo, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Ob morju bo pihal jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 8, najvišje dnevne na severozahodu okoli 6, drugod od 9 do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA