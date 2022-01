Sobota, 15. januarja 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s severnimi vetrovi razmeroma topel in suh zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme, pojavljali se bodo temperaturni obrati, ki bodo izrazitejši ponoči in dopoldne zlasti po kotlinah in tudi v nižinskem pasu. Najvišje dnevne temperature bodo nekoliko porasle. Na vzhodnem pasu in na obali bo pihala zmerna burja, zlasti v Trstu in na Kraški planoti.

Pretežno jasno bo, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v mraziščih Notranjske do -10, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER