Povsod po deželi bo jasno vreme, pihali bodo vetrovi raznih smeri. V hribih se bo popoldne pooblačilo. Temperature so spet visoke, še bo vroče, kot v prejšnjih dneh, ozračje bo suho.

Sončno bo, sprva bo ponekod kratkotrajna megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA