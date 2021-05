Sobota, 15. maja 2021

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo, v hribih pa oblačno. Plohe in nevihte bodo precej verjetne, padavine bodo krajevno lahko obilne. Vmes bo lahko tudi lepše vreme z delnimi razjasnitvami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne se bodo krajevne plohe pojavljale zlasti na zahodu, čez dan pa tudi drugod po državi. Predvsem v vzhodnih krajih bo možna kakšna nevihta.

Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER