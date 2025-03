Sobota, 15. marca 2025

Iznad Pirenejskega polotoka sega čez zahodno Sredozemlje in Alpe do srednje Evrope območje nizkega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam zelo vlažen zrak.

Zjutraj bodo padavine znatne. V visokogorju bo močno snežilo. V Alpah bo meja sneženja na okoli 900–1200 m, v Predalpah pa na okoli 1200–1500 m.

Danes bo oblačno. Padavine bodo dopoldne na jugu in vzhodu slabele. Popoldne bodo na zahodu in v notranjosti Slovenije krajevne plohe.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 in na Primorskem od 8 do 11. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodnih krajih okoli 4, drugod od 7 do 13 in na Primorskem do 16 stopinj.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.